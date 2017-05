Oostende krijgt nieuwe kans op Europees voetbal? "Druk? Dat wordt gemaakt door de media"

KV Oostende won van Club Brugge, terwijl Sporting Charleroi verloor tegen RSC Anderlecht. Op die manier zijn de Kustboys al zeker van stek vier in PO1. En van de bijhorende barragewedstrijden voor een Europees ticket.

"Ik ben heel tevreden dat we opnieuw een finale mogen spelen", verwijst Vanderhaeghe met een kwinkslag naar de verloren bekerfinale tegen Zulte Waregem. "We krijgen een nieuwe kans om dat Europees ticket te pakken."

Het is immers geen geheim dat Marc Coucke droomt van een wedstrijd tegen pakweg... Ljubljana. "Of ik druk voel? We hebben een uitstekend seizoen gespeeld met play-off 1 én een bekerfinale."

