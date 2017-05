OFFICIEEL: Club Brugge breekt contract toptalent open

De negentienjarige Touba zit al twee jaar bij Club Brugge en mocht tegen Zulte Waregem in play-off 1 zijn debuut vieren. Een talent van zijn kaliber, dat trekt uiteraard de aandacht en Club Brugge wou er dan ook geen gras over laten groeien.

Touba verlengde zijn contract vandaag tot 2021. "Uiteraard ben ik zeer tevreden. Het is een beloning voor mijn harde werk en een teken van vertrouwen vanuit de Club. Voor volgend seizoen ga ik er alles aan doen om me te tonen aan de coach en mijn kansen te grijpen", aldus Touba in een eerste reactie.