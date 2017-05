Geen minuut gemist, maar nog opmerkelijker: "Ik geloof niet in kinÃ©"

Dendoncker moet zowat een natuurfenomeen zijn. Van Frank Boeckx kregen we dan nog een aardig weetje: Dendoncker heeft dit seizoen geen enkele keer op de massagetafel gelegen. "Jawel, vorige week zat mijn nek wat vast en dat heb ik laten masseren", lachte hij. "Maar voor de rest, nee, geen enkele keer op de kinétafel. Ik geloof daar ook niet in", zei Dendoncker zelf.

De indrukwekkende fysiek van Dendoncker is zowel aangeboren als gekweekt. "Het is mijn bouw, maar ik heb ook veel in de krachtzaal gezeten. Ik heb heel wat spieren bijgekweekt ja. Mijn kopspel heb ik dit seizoen ook serieus verbeterd daardoor. Waar ik nog moet aan werken? Ik wil fysiek nog sterker worden."