Er is meer dan een verloren EL-finale: "Natuurlijk waren we onder de indruk van wat er in Manchester gebeurde"

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld, want je speelt finales enkel om ze te winnen. Ik zag niet het Ajax dat we gewoon zijn. We waren niet dominant en konden de pressing niet voeren."

En toch had het anders kunnen lopen, meende de oefenmeester van Ajax. "Het was een saaie matchen zonder kansen. Zelfs hun eerste doelpunt was geen kans, maar dan weet je dat het moeilijk wordt. United was fysiek sterk en wij moeten hieruit vooral leren, want voor de meeste spelers was dit de eerste finale in hun carrière."

Want de toekomst ziet er goed uit voor dit Ajax: "Zeker als we deze kern bij elkaar kunnen houden, dan gaan we echt sterker worden. Dan kunnen we hieruit leren om de komende jaren wél prijzen te oogsten", aldus nog Bosz. Die ook even wilde stilstaan bij de gebeurtenissen van maandag.

"Uiteraard waren alle spelers onder de indruk van wat maandag gebeurde. Zoiets gaat over de grenzen van het voetbal heen", besefte de coach. "Maar je moet spelen en dat vergeten, hoe moeilijk het ook is."