Dessers in de wolken met knappe transfer: "De enige club die in de buurt komt van traditionele top drie, vergelijkbaar met Genk en Gent"

“Dit is een ploeg met ambitie, die ook de komende jaren wil blijven doorgroeien. Utrecht hoopt stiekem zelfs op meer dan een vierde plaats. Op termijn wil het de top drie stilletjes aan aanvallen”, gaat Dessers verder.

“Dit is de vierde grootste stad in Nederland en het potentieel om iets uit te bouwen is dus zeker en vast aanwezig. Je kan Utrecht vergelijken met KRC Genk en AA Gent in België. Dat zijn ook twee ploegen die de voorbije jaren steeds dichter naar de top konden toegroeien.”

Vertrek van Haller opvangen

In de Galgenwaard moet Dessers komend seizoen het vertrek van Sébastien Haller (naar Eintracht Frankfurt, nvdr.) opvangen. De Fransman scoorde de voorbije 2,5 seizoenen 45 doelpunten in 90 competitiewedstrijden. “Haller opvolgen wordt een uitdaging. Weet je, het is op zich al een groot compliment dat Utrecht aan mij denkt om de spitspositie in te vullen nu Haller vertrekt.”

“Ook al zijn we twee verschillende types, ik hoop natuurlijk in de buurt van zijn niveau te komen. Ik vind Haller een steengoede spits en ik hoop dat ik me net als hem bij Utrecht verder kan ontwikkelen. Ik geloof alleszins dat het gaat lukken.”

