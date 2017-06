In april nog gegeerd door Club Brugge, nu bereikt Anderlecht akkoord over smaakmaker uit de JPL en dat voor 3,5 miljoen euro

La Dernière Heure meldt dat Charleroi een Brussels bod van ongeveer 3,5 miljoen euro, exclusief bonussen, aanvaardde op Clinton Mata. De 24-jarige rechtsachter kende een ijzersterk seizoen bij de Zebra's en kan dat bekronen met een vijfjarig contract bij paars-wit.

Wachten op het buitenland

De handtekeningen ontbreken nog en Mata twijfelt of de Belgische landskampioen wel de geschikte volgende stap is. De Belg met roots in Angola mikt ook op een verhuis naar het buitenland. Onder meer Newcastle United, Crystal Palace en Marseille lieten hun interesse al blijken.

Momenteel vertoeft Mata, die in april in de belangstelling stond van Club Brugge (lees verder), nog op vakantie. Over enkele dagen keert hij huiswaarts en hakt hij de knoop door.