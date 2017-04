Club Brugge probeerde tevergeefs bij Zulte Waregem, en zet nu vol in op andere speler uit de eigen JPL die 3 miljoen euro kost

Club zoekt namelijk ook naar een nieuwe rechtsachter en ziet wat in Clinton Mata, meldt Het Nieuwsblad. De 24-jarige rechtsback is aan een sterk seizoen bezig bij Sporting Charleroi en kost ruim 3 miljoen euro.

De Angolees beschikt over een Belgisch paspoort, wat een belangrijke factor is voor onze topclubs. Bovendien gaf de speler in kwestie te kennen dat hij openstaat voor een verhuis binnen ons land.

Henrik Dalsgaard

De landskampioen toont niet alleen interesse in Mata. Ook Henrik Dalsgaard stond op het lijstje. Club informeerde bij Zulte Waregem, maar de vleugelverdediger trekt naar de Engelse tweedeklasser Brentford.

Opvallend is wel dat Club met Ricardo Van Rhijn, Helibelton Palacios en Dion Cools al enkele wapens voor de rechtsback heeft. De Nederlander kon niet helemaal overtuigen, terwijl die laatste twee ook inzetbaar zijn op links.