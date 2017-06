Opgelet BarÃ§a-fans: wie zich in dit land met een shirt of sjaal van FC Barcelona vertoont, riskeert gevangenisstraf tot 15 jaar!

Saoedi-Arabië en nog enkele andere landen in het Midden-Oosten besloten de banden met Qatar te verbreken. Die beslissing heeft niet alleen economische en politieke gevolgen, maar ook voor de gewone man in de straat.

Wie zich in Saoedi-Arabië nog met een shirt of sjaal van Barcelona vertoont, riskeert een monsterboete of zelfs voor jaren in de cel te vliegen, meldt de Daily Mail. Dat heeft te maken met het feit dat Qatar Airways de hoofd- en shirtsponsor is van de club uit La Liga.

135.000 euro

Het land voerde bijgevolg een verbod in op alles wat met Barcelona te maken heeft. Wie er zich toch aan waagt, riskeert voor vijftien jaar de cel in te vliegen of een boete van maximaal 135.000 euro te moeten betalen.