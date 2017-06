OFFICIEEL: AC Milan weet van geen ophouden en haalt op één na duurste speler in de clubgeschiedenis

De 21-jarige Portugese international André Silva is officieel de nieuwste speler in San Siro. Hij komt over van FC Porto en ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Met een prijskaartje van 38 miljoen euro is hij meteen de tweede duurste transfer ooit, enkel Rui Costa kostte nog meer.

Silva maakte dit seizoen grote de indruk met zijn 21 goals voor Porto in alle competities, waaronder ook de Champions League. Ook bij de nationale ploeg liet hij al zien dat hij gemaakt is voor het hoogste niveau. Superster Cristiano Ronaldo zei in La Gazzetta dello Sport nog over hem: "Als ik stop dan is Portugal in goede handen, want we hebben al een goede aanvaller gevonden: André Silva."

Bodemloos vat, maar...

AC Milan maakt dus gretig gebruik van de nieuwe Chinese eigenaars en vooral hun kapitaal. Eerder werden ook Ricardo Rodriguez (Wolfsburg, € 18m), Mateo Mussacchio (Villarreal, € 18m) en Frank Kessie (Atalanta, geleend met verplichte koopoptie van € 28m) gehaald. En er zijn nog kandidaten, maar om de regels van de Financial Fair Play niet te overtreden, zal de Rossoneri ook nog spelers moeten verkopen.