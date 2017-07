Betekent de komst van Dani Alves het einde van Meunier bij PSG?

door Yannick Lambrecht

Moet Thomas Meunier zijn basisplaats afstaan aan Dani Alves?

Dani Alves was woensdag in Parijs om de laatste details in zijn contract af te handelen en in de namiddag werd hij ook voorgesteld door PSG. Kan Thomas Meunier de druk van de Braziliaanse rechtsback al voelen?