Is Antwerp klaar voor eerste? "Gewaarschuwd dat we in het begin veel zouden afzien. Heel veel zelfs"

Antwerp begint dan nog opeenvolgend tegen Anderlecht, Gent en Genk, terwijl de club nog in volle opbouw is. "Luciano D'Onofrio had me gewaarschuwd dat we in het begin veel zouden afzien. Heel veel zelfs," begint Bölöni in De Morgen.

"Maar hij zei ook dat dit een ambitieus project is en dat de club een grote progressiemarge heeft. Hij vroeg of hij op me kon rekenen en ik heb ja gezegd."

November

Maar als de eerste weken en maanden al mislopen, kan de herintrede van Antwerp in de hoogste klasse wel eens een tegenvaller zijn. "Dat is inderdaad een fundamenteel probleem. Voor ons gaat de competitie misschien pas echt van start in november." Dat zou al speeldag 14 zijn...

"Deze club staat voor een transformatie, niet alleen van het stadion maar ook van de spelersgroep. Van nieuwe spelers kun je ook niet verwachten dat ze er meteen staan. Je moet hun de kans geven om eerst eens van de Belgische chocolade te proeven, om de competitie te leren kennen."