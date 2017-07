Basaksehir met Adebayor en co wordt gevaarlijke klant, daarom is het geloof op kwalificatie bij Club Brugge-coach Leko toch zo groot

Met spelers als Adebayor, Clichy, Inler, Elia en nog enkele andere Europese spelers in de rangen wordt Basaksehir een moeilijke opgave. Maar hoe goed kent Ivan Leko de Brugse tegenstander en hoe liggen volgens hem de kansen?

"We hebben vijf à zes matchen van hen gezien en nog enkele duels van vorig seizoen. Het is een ploeg met veel individuele kwaliteiten die veel investeerde", aldus de Kroaat.

Wisselende factoren

"Maar ik geloof in mijn ploeg en onze kwaliteiten. Ik heb een ploeg die al enkele jaren samenspeelt en een goede transferperiode kende. Een percentage op de kans dat we doorstoten kan ik niet plakken. In een match gebeurt nu eenmaal zoveel", zegt Leko verder nog.