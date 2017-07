Europese topclub? Oostende niet onder de indruk: "Met geschiedenis win je niets"

Voor Vanderhaeghe is het de volgende - logische - stap in de ontwikkeling van de kustploeg. "Als je ziet welke evolutie we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, mogen we best fier zijn. Hopelijk kunnen we hier nu een gepast verlengstuk aan breien. Op papier hebben we in Marseille natuurlijk niks te zeggen, maar in voetbal is alles mogelijk", zei hij aan Sporza.

Vanderhaeghe waarschuwt wel zijn spelers. "Onze ingesteldheid waarmee we de match beginnen zal de doorslag geven. We mogen niet onder de indruk zijn, ook al spelen we tegen een club die in het verleden veel gewonnen heeft. Met geschiedenis win je geen wedstrijden uiteraard. Als we niet gaan zweven en ons eigen spel spelen zit een goed resultaat er zeker in."