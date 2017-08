Moeilijke transfer tussen STVV en Standard: ze geraken er maar niet uit

Roland Duchâtelet is niet van plan om veel uit te geven voor Legear, die bij Standard ook een zwaar contract heeft. Legear zelf wil graag naar STVV, maar zonder al te veel in te leveren, wat we u al wisten te melden.

Voorlopig zit het dossier dus muurvast. Alle drie de partijen zullen serieus wat water bij de wijn moeten doen om het op te lossen. Legear zal moeten inleveren, STVV zal moeten betalen en Standard zal zijn vraagprijs moeten laten zakken.