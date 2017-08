Aanvoerder Sébastien Pocognoli weet waar het Luikse schoentje knelt na zure nederlaag bij STVV

Aanvoerder Sébastien Pocognoli reageerde ontgoocheld op het puntenverlies. Hij vond dat er veel meer in zat voor Standard, maar zag ook een gebrek aan efficiëntie. "We hadden moeten winnen", zei de linksachter na de wedstrijd. "We hebben enkele mooie kansen gecreëerd in de tweede helft."

Gebrek aan efficiëntie

"Ook al kwamen we in de tweede helft niet zo sterk voor de dag als in de eerste helft. Maar als we niet efficiënt met de kansen omspringen, dan krijg je in het slot nog zo'n tegengoal."

"Heel spijtig, want we waren de hele wedstrijd lang erg solide aan het spelen en hadden controle over het spel in de tweede helft. Dit is teleurstellend, want we verdienden minstens een punt. Na deze wedstrijd is de balans een 4 op 9, maar dat reflecteert niet de manier waarop we momenteel spelen", besluit Pocognoli.