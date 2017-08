OFFICIEEL: Wat een transfer! Jongste Hazard tekent ook bij Chelsea

Na Eden en Thorgan is Kylian dus de derde van de broers die bij Chelsea passeert. De 22-jarige middenvelder zat even bij Zulte Waregem, maar kon daar niet doorbreken.

Bij Ujpest, in Hongarije, kreeg hij meer kansen. Dat is Chelsea niet ontgaan, al zal grote broer Eden ook wel een goed woordje gedaan hebben.

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...



