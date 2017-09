KBVB dacht na Wilmots aan... Advocaat: "Ik was één van de drie mensen waarmee ze spraken"

Advocaat heeft de naam geldwolf te zijn. "Ja, aan mij kleeft het imago van iemand die de boel achterlaat als hij ergens anders een beetje meer kan verdienen. Eigenlijk is dat ook wel waar, hè. Ik ging alleen nooit voor een béétje meer, maar voor een paar nullen meer", vertelt Advocaat aan Voetbal International.

Zoals bij België, toen hij ineens naar het Russische nationale elftal trok. "Dat ze in België boos op me waren, snapte ik wel. Ik was er kort bondscoach en ze waren heel tevreden. In de structuur rond die nationale ploeg heb ik veel veranderd, alles professioneler ingericht. Maar toen kwam dat ongelooflijke bod uit Rusland. Ik koos voor het geld, omdat ik vond dat ik het niet kon maken dat te laten lopen."

Eén van de drie

Maar dat is niet het einde van het verhaal. "Het leuke is dan: toen Marc Wilmots werd ontslagen als bondscoach, kregen ze tweehonderd sollicitaties binnen en hebben ze maar met drie man gesproken. Een van die drie was Dick Advocaat. Dan moet je toch wel wat hebben neergezet als ze, na alles wat er is gebeurd, toch weer met je om tafel willen."