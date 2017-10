Michy Batshuayi staat voor een cruciale periode in zijn carrière: "Hoe ik titularis kan worden? Door nóg meer te scoren"

Roberto Martinez mag dan wel twee aanvallers missen, met Batshuayi, Divock Origi en Dries Mertens (lees er HIER meer over) heeft de bondscoach nog opties te over.

"Of dit een sleutelmoment is in mijn carrière? Ook zonder de blessures van Morata bij Chelsea en Benteke en Lukaku bij de Duivels geloof ik in mijn speelkansen. Dat er zich nu een opportuniteit voordoet, is duidelijk", vertelde de centrumspits daags na zijn 24ste verjaardag. "Het is aan mij om te tonen dat ik die plaats waard ben."

Ik stuurde Benteke een bericht om hem te steunen

De concurrentie voorin leeft naar eigen zeggen niet in de nationale ploeg. "We behoren allemaal tot dezelfde generatie en hebben een goeie groep", ging Batshuayi verder. "Als iemand scoort bij de Duivels of bij zijn club, dan krijgt die felicitaties van de anderen. Benteke bijvoorbeeld zit nu in een moeilijke periode, dus heb ik hem een bericht gestuurd om hem te steunen."

Batsman kende zeker geen slechte seizoensstart. Afgelopen woensdag nog maakte hij als invaller de winning goal in de CL-match op het veld van Atlético Madrid. "Wat ik moet doen om eindelijk titularis te worden? Nóg meer scoren en beslissender zijn. (lacht) Neen, die vraag kan ik zelf moeilijk beantwoorden. Dat is er één voor de coach."

Schrik voor mijn WK-plaats heb ik niet, bij Chelsea volgen genoeg matchen

"Aan een transfer tijdens de wintermercato denk ik niet meer. Bij Chelsea volgen met al die competities genoeg matchen om te spelen. En we zijn tenslotte slechts met twee aanvallers. Schrik voor mijn plaats richting het WK heb ik niet", besloot Batshuayi.