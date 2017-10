Engels talent nú al de baas achterin bij OHL: "Dat ik Schuermans al aanstuur? Iedereen moet dat doen"

door Sander De Graeve

Moore(20) is de leider achterin bij OHL

Foto: © photonews

Elliott Moore is een openbaring centraal in de defensie bij OH Leuven. De Engelsman maakt heel wat indruk en is ondanks zijn jonge leeftijd nu al de absolute leider achterin.