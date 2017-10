Martinez wil Cyprus niet onderschatten, want ... (maar u kan wel een slag slaan als het een doelpuntenfestival wordt)

"We mogen Cyprus namelijk absoluut niet onderschatten", aldus de oefenmeester. "Ze spelen goed onder hun nieuwe coach en hebben het de voorbije matchen goed gedaan."

Cyprus tactisch flexibel

"Ze tonen veel tactische flexibiliteit en hebben de aansluiting gevonden bij de andere ploegen uit onze groep. We moeten het serieus aanvatten, zoals we ook in Sarajevo deden."

Eden Hazard pikt aan: "We hebben in Bosnië-Herzegovina een moeilijke match op een lastig veld kunnen winnen, nu willen we thuis onze fans ook iets aanbieden. Dat zijn we hen verplicht."

Een doelpuntenfestival? Dat kan je extra opleveren! Bij Unibet krijg je een €2 free bet voor elk doelpunt dat de Rode Duivels scoren. Het enige dat jij hiervoor hoeft te doen, is voor minstens €10 pre-match wedden op België - Cyprus.