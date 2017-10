Beerschot Wilrijk-supporters laten moed niet zakken na eerste verlies en trekken zondag massaal naar Westerlo

Zondag zal Beerschot Wilrijk het bezoekersvak van het Kuipje volledig vullen voor de match tegen Westerlo. De 890 beschikbare tickets zijn allemaal verkocht, deelt de club mee.

Op is op

Veiligheidsverantwoordelijke André Mentens was donderdag in Westerlo voor een vergadering over de veiligheid van de aanstaande match en gaf nog een mededeling mee op de clubwebsite.

"Het bezoekersvak is helemaal uitverkocht en er is geen enkele mogelijkheid om zondag nog meer supporters toe te laten. Dat betekent dat ook het bezoekersloket van 't Kuipje zondag dicht blijft. Op is op, en eventuele andere vakken kunnen in het stadion van Westerlo niet opengesteld worden voor supporters van de bezoekers."