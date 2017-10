Van Hout krijgt eerste basisplaats en houdt netten schoon: "Hard voor gewerkt en lang op gewacht"

"Dat doet deugd, ik heb er hard voor gewerkt en lang op gewacht. Donderdag had de trainer me al verteld dat ik mocht spelen", glundert Kristof Van Hout na de match.

"Of ik de volgende matchen weer zal starten? Ik hoop het. Ik kan alleen doen wat ik moet doen - vandaag was dat niet zo veel - maar daar ben ik blij om, want dat wijst op een sterke organisatie."

Ingreep

Koen Van Langendonck dus op de bank... Een ingreep van Pelic na de 0 op 6? "Dat moet je aan de trainer vragen. Het is enkel aan mij om die kansen zoals vandaag te grijpen", zegt de doelman. "Iedereen heeft zijn kwaliteiten. Ik probeer op mijn eigen manier de jongens te sturen en te helpen waar ik kan", aldus Van Hout.