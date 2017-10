Nicky Hayen (ex-Geel) vertelt vrijuit over zijn ontslag dat iedereen met verstomming sloeg: "Het is me een raadsel, na twee cruciale zeges..."

door Diederik Geypen

door

Nicky Hayen (37) vertelt over zijn bizarre ontslag bij ASV Geel

Foto: © photonews

Het zal je maar overkomen. Winnen tegen leider Lommel (3-0) en nummer 2 Dessel Sport (2-0), en toch opzij geschoven worden. Het overkwam de 37-jarige Nicky Hayen. Bij Voetbalkrant.com doet de ex-trainer van ASV Geel, momenteel 4e in de Eerste Amateurliga, zijn verhaal.