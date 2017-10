Catalaanse crisis heeft ook impact op tv-gelden, onderhandelingen opgeschort

door Maarten Cattaert



Spanningen in Catalonië hebben ook invloed op onderhandelingen tv-contract

Foto: © photonews

De spanningen die er momenteel nog steeds zijn in Catalonië, hebben nu ook hun invloed op de onderhandelingen over het nieuwe tv-contract in Spanje. Die zijn om duidelijke redenen opgeschort.