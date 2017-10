Zidane met lof voor komende tegenstander: "Hij is een complete speler, al ziet hij er zo niet uit"

Zidane stak zijn lof dan ook niet onder stoelen of banken. "Hij is cruciaal voor Tottenham", zei hij bij Sky Sports. "Hij is in ieder aspect erg goed. Hij heeft altijd het doel en scoren in gedachten. Hij is een erg complete speler, ook al lijkt hij niet zo en komt hij niet zo over. Maar hij staat altijd op de juiste plek als dat van hem gevraagd wordt."

Kane zou komende winter wel eens serieus het hof gemaakt kunnen worden door Real. "Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren", aldus Zidane, die voor het duel wel Gareth Bale moet missen. "Ik kan jullie niet vertellen wanneer hij weer op het veld staat. We moeten afwachten."