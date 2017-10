0-4 en toch applaudiseert publiek: "Normaal hadden ze bier naar ons hoofd gegooid"

De laatste jaren zagen de fans hun ploeg soms ook verliezen, maar dan wel met slecht voetbal. Met de komst van Hein Vanhaezebrouck is de kentering ingezet. "We hebben verloren van een betere ploeg", gaf Olivier Deschacht ruiterlijk toe. "Zij hadden zo weinig nodig, wij hadden heel veel nodig. Maar we hebben hen door onze manier van spelen ook pijn kunnen doen."

En dat konden de fans dus appreciëren. "Na een 0-4 zouden we normaal gezien bier over ons hoofd gekregen hebben. Maar de supporters zien ook de andere manier van spelen. Ok, we pakken vermijdbare goals en hadden altijd moeten scoren uit één van die vele kansen. Maar je moet toegeven: de cijfers waren toch overdreven."

Met lef gespeeld

"We hebben ze onder druk weten te zetten", zag Deschacht. "We hebben met lef gespeeld en risico's genomen. Mijn honderdste wedstrijd in Europa? Het is niet leuk om die met 0-4 te verliezen, maar toch kunnen we hier iets postiefs uit halen."