Hasi en van den Brom over die 0-5: "We hadden nochtans een plan"

John van den Brom was toen hoofdcoach, Besnik Hasi assistent. Toen ze gingen scouten, zag het er goed uit. "Die tweede wedstrijd wonnen ze met 4-0", aldus van den Brom in Het Laatste Nieuws. "Tegen Bastia", vult Hasi aan.

"Ik weet nog dat we terugkwamen met een plan", lachte van den Brom. "In de wedstrijd die ik met Besnik zag, deed Zlatan werkelijk geen flikker. Hij stond maar wat te lummelen, verdedigde niet mee. En ik zei tegen Besnik: 'Laten we een mannetje meer op het middenveld zetten, want Zlatan interesseert het allemaal niet.'"

Suarez naar binnen

Het plan was het volgende: "We hebben zo Suarez op links gezet, met de opdracht om telkens naar binnen te snijden. Dan hadden we in theorie op het middenveld vier mensen tegen drie van PSG", aldus Hasi.

"Zlatan zou tóch niet mee inzakken, en van hun rechtsachter Van der Wiel wist ik dat hij niet houdt van linksbuitens die naar het centrum komen", ging van den Brom verder.