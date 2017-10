Cavani rakelt penaltyruzie met Neymar op vlak voor CL-kraker tegen Anderlecht: "We hoeven geen vrienden te zijn"

Dat bleek nog midden september toen Neymar en Edinson Cavani het aan de stok kregen na een penaltydispuut. Cavani duwde Neymar weg, en miste vervolgens vanop de stip.

Nadien werd het gekibbel breed uitgesmeerd in de pers. De sterke man van PSG zou Cavani zelfs 1 miljoen euro hebben aangeboden om Neymar voortaan de penalty's te laten trappen. Een voorstel dat de Uruguayaan weigerde.

Binnenskamers

"Voor mij moeten dingen die in de kleedkamer gebeuren, ook inter blijven", komt Cavani er bij SFR Sport even op terug. "Anderen brengen graag dingen naar buiten, of vinden zaken uit die niet eens gebeurden."

"We moeten niet allemaal vrienden of een familie zijn, zolang we maar professioneel zijn op het veld, mekaar respecteren en ons 100 procent geven", aldus Cavani.

"Pas besoin d'être tous amis. Il faut être professionnels." Cavani relativise les tensions avec Neymar au micro de #BreakingFoot pic.twitter.com/73PFU5OD3g — SFR Sport (@SFR_Sport) 17 oktober 2017

