Wat goed is, komt snel? Jonge Belg troeft Casillas, Courtois & alle andere groten af

Bij Benfica geen Svilar op de lijst van de Youth League-ploeg, ondertussen weten we ook waarom: hij krijgt gewoon zijn kans tegen Manchester United bij de 'echte jongens'.

Op 18 jaar en 57 dagen is hij meteen de jongste doelman ooit in de Champions League. Tot dusver was dat Iker Casillas, die zijn debuut ooit maakte op 18 jaar en 117 dagen.

Jonge keepers debuteren vroeg. Afgelopen weekend kreeg Mile Svilar dus zijn eerste kans op het hoogste niveau bij de A-ploeg van Benfica. Een vroege vogel, zoveel is duidelijk. Maar zo uitzonderlijk is het ook niet, als we het wars van de CL bekijken.

Zo is er het Italiaanse wonderkind Gianluigi Donnarumma, die op 16 jaar en 8 maanden al zijn debuut maakte bij AC Milan. In België was Thibaut Courtois net geen 17 lentes toen hij bij Racing Genk zijn eerste kans kreeg.

Een oplijsting:

Gianluigi Donnarumma (Milan): 16 jaar 8 maanden

Thibaut Courtois (Genk): 16 jaar 11 maanden

Peter Cech (Chmel Blsany): 17 jaar 5 maanden

Gianluigi Buffon (Parma): 17 jaar 9 maanden

Mile Svilar (Benfica): 18 jaar 1 maand

Iker Casillas (Real Madrid): 18 jaar 3 maanden

Hugo Lloris (Nice): 18 jaar 10 maanden

Manuel Neuer (Schalke 04): 20 jaar 4 maanden