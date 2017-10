'Supporters not criminals', Anderlecht-fans gaan door met hun boycot: "We aanvaarden niet langer dat we behandeld worden als een kudde dieren"

door Redactie



Foto: © photonews

Anderlecht trekt op 31 oktober naar Parijs voor de Champions League-return tegen PSG. De strenge veiligheidsmaatregelen zinnen de paars-witte fans niet en dus gaan ze door met hun boycot.