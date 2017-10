U komt toch ook naar de tiende Grote Mercator Voetbalquiz?

Het verhaal achter deze cijfers is dat u op vrijdag 27 oktober kan deelnemen aan een klassieker in het voetbalquizmilieu. Na één jaar afwezigheid wegens verbouwingen aan de vorige locatie, zijn de mannen van Mercator terug met alweer de 10de editie van hun in Vlaanderen meer dan beroemde voetbalquiz. 10 dus!

Wat heeft de 36 ermee te maken? Wel, 36 jaar al, dweilen zij met hun voetbalquizgenootschap het ganse Vlaamse land af om allerhande voetbalkantines, parochiale centra of andere jeugdlokalen met hun aanwezigheid te verblijden (of niet, dat zou ook zomaar kunnen?). Menig prijsje werd in die lange periode gewonnen.

Nu is het dus aan u om prijzen te komen winnen, want onze wilde sponsors hebben een serieuze prijzentafel voor u samengesteld. Altijd prijs! Op vrijdag 27 oktober wordt u verwacht in Den Boomgaerd te Ranst (Broechem). U komt toch ook? Meer informatie in het EVENT op Facebook!