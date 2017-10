Ruim 25 supportersclubs van Anderlecht scharen zich achter de boycot: "De opgelegde maatregelen zijn absurd"

Anderlecht deed dinsdag via de officiële kanalen een oproep aan de fans om de ploeg in Parijs te komen steunen. Maar de boycot lijkt onomkeerbaar. Ruim 25 supportersclubs schaarden zich al achter de actie.

"De opgelegde maatregelen zijn absurd", vertelt Kevin Jacobs, voorzitter van supportersclub The Purple Stars, bij Voetbalkrant.com. "Om 14 uur worden we op een parking in Rekkem (West-Vlaanderen) verwacht. Vandaar vertrekken we in een colonne naar Parijs waar we het stadion worden binnengeleid."

"Een Europese uitmatch is de droom van elke supporter"

Europese trips zijn voor veel supporters het summum. De charme van een away valt bij deze weg. "Een Europese uitmatch is de droom van elke supporter", vervolgt Jacobs.

"In België hebben we alle stadions al meer dan één keer gezien. Net daarom gaan we graag andere steden ontdekken, andere stadions bezoeken. Die mogelijkheid valt met de combiregeling weg."