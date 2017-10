Collega-Rode Duivel moet zaterdag De Bruyne afstoppen: "Dat maakt hem op dit moment de beste"

Defour krijgt dus dé man in vorm in zijn zone te zien. Een collega-Rode Duivel... “Hij speelt nu een beetje lager dan voordien”, aldus Defour op de webstek van de Citizens. “Daardoor is hij betrokken bij elke aanval. Dat maakt hem zo goed. Hij staat aan het begin van alles. Vorig jaar stond hij vaak aan het einde van de acties, toen hij vaak de laste pass gaf."

"Ik denk dat hij toen meer assists gaf dan dat dit jaar het geval is, maar hij speelt nu gewoon beter en hij maakt zijn team beter. Dus moeten we enorm opletten met hem. In zijn huidige vorm bij City, hoe hij alles dirigeert, maakt hem op dit moment de beste speler in de Premier League."