Doelpuntenmaker Guillaume François reageert na draw en gemiste kans tegen OHL: "Best frustrerend"

"We begonnen erg sterk aan de match, maar het is spijtig dat we niet hetzelfde hebben getoond in de tweede helft", aldus de vleugelspeler na de 2-2 tegen OHL. "Best frustrerend, want we hadden meer mogelijkheden dan zij."

"We kwamen nog terug tot 2-2 en hadden zelfs nog genoeg kansen op de 3-2. Erg jammer", vervolgde François, die met Beerschot Wilrijk nog tegen Roeselare en Union speelt. "Er resteren nog twee matchen. Alles blijft mogelijk", klinkt het.

3-5-2

Al is één ding wel duidelijk na de match tegen OHL. Het 3-5-2 systeem ligt François wel. "Het is een systeem dat mij ligt, want zo krijg ik offensief veel vrijheid. Dan kan ik me meer uitleven. Maar als we 4-3-3 spelen, zoals tegen Westerlo, zal ik natuurlijk meer achterin blijven."