OHL-jonkie vervangt ervaren David Hubert met verve in cruciale topper op het Kiel: "Wist pas zaterdag dat ik zou starten"

"Ik wist pas gisteren op training dat ik zou starten", vertelde de 20-jarige Libert na afloop. "In het begin was het even zoeken, want ze bewogen met heel veel spelers. In de tweede helft hebben we op elkaar ingesproken en getoond dat we die eerste plaats waard zijn."

Uiteindelijk is 2-2 op Beerschot Wilrijk zeker niet slecht op dit moment - Jarno LibertDeel deze quote: Het zag er tot 10 minuten voor het einde zeer goed uit voor OHL, maar dan viel de tegengoal van Hoffer. "Zeer jammer. Je wist dat ze gingen drukken. We zijn te veel achteruit gekropen en kwamen er nog moeilijk uit. Maar uiteindelijk is 2-2 op Beerschot Wilrijk zeker niet slecht op dit moment. Niet verliezen was zeker een opdracht vandaag. Enkel jammer dat die 2-2 nog valt." Er staan nog twee speeldagen op het programma in de eerste periode. "We moeten van onze eigen sterkte uitgaan. We moeten niet kijken naar wat Beerschot doet, maar gewoon zelf voor de 6 punten gaan. Zij moeten in twee moeilijke matchen nog twee doelpunten extra scoren", weet Libert.