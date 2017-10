Na de 'wielershirts' opnieuw een verrassing van formaat: outfit waarmee de Rode Duivels naar het WK trekken is uitgelekt

Richting EURO 2016 pakte kledijsponsor Adidas uit met de opvallende blauwe shirts die deden denken aan de Belgische wielerploeg. Ook nu zullen de Rode Duivels in een verrassend tenue te zien zijn.

Het nieuwe shirt waarin Lukaku en co zullen spelen, is namelijk uitgelekt meldt Het Nieuwsblad. Adidas kiest voor een rood exemplaar waarin de Duivels tussen 1983 en 1985 al successen boekten, met een horizontale band en meerdere ruiten verwerkt op de achtergrond. (zie onder) Of de nieuwe outfit aanslaat bij het brede publiek, moet de toekomst uitwijzen.