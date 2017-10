Chelsea wijkt af van plan: jonge Belg moet blijven van Conte

Vorige week kon u hier al lezen bij Voetbalkrant.com dat Charly Musonda een grote kans maakt om te starten in de League Cup. "De League Cup is een goede manier om jonge spelers die de kans verdienen ook die kansen te geven. Ik denk dan aan Charly Musonda en Kenedy", liet Conte zich ontvallen.

Uitleenbeurt in januari

Chelsea speelde aanvankelijk met het idee om Musonda uit te lenen in januari. Conte klaagt echter over een gebrek aan spelers en wil Musonda tot minstens het einde van dit seizoen bij de A-kern houden.

De Italiaanse oefenmeester gelooft dus nog in het talent van onze jonge Belg. Als dit zijn speelminuten ten goede komt, zullen we nog moeten afwachten. Musonda kwam slechts vier keer in actie dit seizoen, goed voor in totaal 125 minuten en één goal.

Volg Chelsea - Everton live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.