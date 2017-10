🎥 Batshuayi knalt keihard tegen de paal, maar vooral zijn reactie is heerlijk

Hij ging het sprintduel aan met de verdediger, het doel was leeg, maar zijn tegenstander haalde het nog net. En Batsman? Die knalde keihard tegen de paal.

Toch kon hij erom lachen. "Bedankt voor alle berichten, alles gaat goed met mij. Wellicht gaat het met mij beter dan de paal", aldus Batshuayi. Hij voegde er nog aan toe dat de paal volgens hem rood had moeten krijgen. Bekijk hieronder zijn fratsen. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Thx for the messages ! Im good ahah probably better than the post 🤷🏾‍♂️😂 #straightredimo 👀 pic.twitter.com/U90kf6sU5Q

A bit of luck, a lot of spirit & dedication until the end 💪🏾💪🏾 great to win that fight !! Congrats to everyone, we move on 👋🏾 #CFC 💙 pic.twitter.com/kRvpwTDr7K