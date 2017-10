Kums blesseert Spajic aan... zelfde enkel die hem weken aan de kant hield

Spajic was weken out met een blessure aan de enkel. En nu is het opnieuw dezelfde linkerenkel die geraakt werd door Kums. Die kwam wild invliegen toen Spajic de bal wou wegwerken. De linkervoet van de verdediger kwam onder het lichaam van Kums terecht en plooide onnatuurlijk.

De vrees voor een lange blessure is er dus, maar we willen niet op de feiten vooruit lopen. Na de match krijgen we waarschijnlijk meer nieuws over de ernst. Maar goed zag het er in ieder geval niet uit.