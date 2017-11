Tottenham gaat voor de drie punten vanavond, maar moet het wel zonder zijn goaltjesdief stellen: "Ik zou hem zelfs niet wisselen voor Ronaldo"

De Belgen bij de Spurs zijn er klaar voor nadat ze Ronaldo en co in Bernabeu op 1-1 hielden. “We gaan uiteraard voor de overwinning, ik zou niet weten waarom niet”, vertelt Jan Vertonghen. De ploeg kan naar alle waarschijnlijkheid nog niet rekenen op man in vorm Harry Kane. De goaltjesdief sukkelt nog steeds met een blessure aan de hamstrings.

Dat Kane er niet zal bijlopen in Wembley, is een domper voor de spelers. “Natuurlijk is Harry belangrijk voor ons. Met hem tussen de lijnen krijgen we een mentale boost. Hij is voor mij één van de beste diepe spitsen van Europa, misschien wel de beste.

Ik zou hem met geen enkele speler willen wisselen. Zelfs niet met Ronaldo, al zijn het beiden natuurlijk geweldige spelers. We moeten respect hebben voor wat hij al gewonnen en gepresteerd heeft”, is Vertonghen vol lof over beide aanvallers.

Volg Tottenham - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.