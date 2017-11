PSG-coach toonde toch respect voor Anderlecht: "Weet je nog, toen in 2014?"

Toen won PSG met 0-5, maar die terugwedstrijd eindigde wel op een gelijkspel -Unai Emery Deel deze quote:

"We mogen niet vergeten wat er in 2014 gebeurde. Toen won Paris-Saint-Germain ook ruim in Brussel, met 0-5, maar werd het hier in het Parc des Princes toch 1-1. Hadden we niet zo goed opgelet, konden ze ons verrassen." Dat deed Vanhaezebrouck ook met zijn opstelling, maar PSG speelde er zich al bij al makkelijk uit.