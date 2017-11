Kwade Ronaldo: "Tik het anders maar eens in op Google!"

Ronaldo zijn goal was echter niet meer dan een pleister op een houten been. Acht doelpunten in twaalf matchen, daar zouden de meeste aanvallers voor tekenen. Maar voor de buitenwereld lijkt het niet genoeg. "Dat ik goed gespeeld heb, telt blijkbaar niet voor jullie", reageerde hij kwaad.

"Het enige wat telt zijn goals, goals, goals", zei hij aan de Spaanse journalisten. "Ik denk niet dat ik over mijn statistieken moet praten. Tik anders eens 'Cristiano Ronaldo' in op Google. Dan zie je wel hoeveel ik er al maakte. Ik ga er me niet druk om maken."