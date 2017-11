🎥 Cantona 2.0: Marseille-speler pakt nog voor de aftrap rood na karatetrap op meegereisde supporter

Patrice Evra zou sowieso op de bank beginnen - meestal de laatste weken en maanden - maar welke zekering er tijdens de opwarming plots sprong in zijn hoofd...

De linksback is niet bepaald populair bij de Franse supporters en toen die aan de zijlijn het een en ander riepen, sprong de speler met een karatetrap naar één van de fans. De ordediensten moesten het opstootje komen onderbreken en Evra kreeg prompt een verdiende rode kaart.

Evra is the first player to be red carded before KO, in the history of the Europa League! 🔴😐pic.twitter.com/DBQFksu2se