C. Ronaldo verklaart de sportieve dip, maar maakt zich nog geen zorgen: "Het is niet dat de alarmbellen afgaan"

In La Liga bedraagt de achterstand op leider Barcelona nu al acht punten. De sportieve dip heeft volgens Cristiano Ronaldo deels te maken met het vertrek van enkele spelers afgelopen zomer. "De spelers die gekomen zijn hebben veel potentie, maar Pepe, Morata en James Rodriguez maakten ons sterker", legt hij uit aan de Spaanse pers.

"Nu is het team jonger. We zijn er niet slechter op geworden, maar we hebben minder ervaring en dat is erg belangrijk. Desondanks ben ik nog steeds tevreden en het is niet zo dat de alarmbellen afgaan", blijft de Portugees positief.

Real Madrid heeft het geluk dat Borussia Dortmund niet verder kwam dan een gelijkspel tegen APOEL Nicosia. De volgende ronde in de Champions League ligt dus nog steeds binnen handbereik voor de Madrilenen.