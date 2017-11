Na knalprestatie tegen Vitesse krijgt Zulte Waregem-speler plaatsje in UEFA Team van de Week

Los van de schitterende collectieve prestatie vielen enkele spelers in het bijzonder op. Marvin Baudry, de maker van het vroege openingsdoelpunt, kreeg van de organisatie zelfs een plaatsje in het Team van de Week.

Voor de 27-jarige verdediger was het zijn tiende basisplaats van het seizoen en zijn tweede in de Europa League.

