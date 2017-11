Niet Lukaku maar Liverpool-speler nu al tot topaankoop van het seizoen bekroond

Wie momenteel in bloedvorm verkeert bij de Reds, is rechtsbuiten Mohamed Salah. De 25-jarige Egyptenaar faalde in 2014 bij Chelsea, maar nu twijfelt niemand nog aan hem doordat hij week op week bewijst tot wat hij capabel is.

In 16 wedstrijden dit seizoen scoorde hij al twaalf keer en lukte hij drie assists. Ook tegen West Ham was hij met twee doelpunten weer erg bepalend voor het team van Jürgen Klopp. Ondertussen wordt hij door zijn prestaties al gekroond tot beste aankoop van het seizoen.