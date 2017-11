OHL-aanvoerder Daeseleire na verlies op het Lisp: "Je moet maar eens naar Nick zijn rib zien, die is serieus geraakt"

Bij de eerste goal gebeurde er mogelijk een fout op OHL-sluitstuk Nick Gillekens. Bij de tweede tegengoal leek de terugspeelbal van Schuermans op vervangende doelman Henkinet onbedoeld. Uit die onrechtstreekse vrije trap volgde de tweede goal van Ivan Yagan. "Er vielen enkele beslissingen in ons nadeel", zei aanvoerder Dimitri Daeseleire na het mislopen van de eerste periodetitel.

Spijtige fases

"Je moet maar eens naar Nick zijn rib zien, die is serieus geraakt. Het was een schoen in zijn zij. Dat zijn dingen die gebeuren in het voetbal. Het was zeker niet bewust van de scheidsrechter, maar het zijn twee spijtige fases", vervolgt de rechtsachter. "En de tweede tegengoal was geen terugspeelbal. Jammer, maar het is nu zo", wilde Daeseleire er geen drama van maken.