Messi wil een land absoluut vermijden op het WK en schuift deze vier favorieten naar voren

Als favoriet om de mundial te winnen schuift het Argentijnse dribbelwonder van FC Barcelona vier landen naar voor: Duitsland, Spanje, Frankrijk en buurland Brazilië. "Het ergste dat ons kan overkomen is dat we Spanje treffen in de groepsfase. Ik wil dat land kost wat kost vermijden. Ze zijn een heel zware tegenstander", aldus Messi.

Als outsider in Rusland ziet Messi zijn eigen land. Vorig WK in Brazilië schakelde hij met Argentinië België uit in de kwartfinales na een doelpunt van Gonzalo Higuain. De Rode Duivels ziet hij volgend jaar blijkbaar geen grote rol van betekenis spelen.