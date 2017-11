Opmerkelijk: OH Leuven krijgt de vocale steun van ... 100 Britten

Plannetje met de weg naar de Oude Markt ...Deel deze quote:

En dus zou het wel eens een feestje kunnen worden, hoewel niet vooraf: "De fans uit Leicester komen pas net voor de match toe", geeft woordvoerder Roel Van Olmen aan bij Radio 2. "Maar we voorzien een plannetje met de weg naar de Oude Markt om na de eventuele overwinning te gaan vieren. Maandagochtend krijgen ze nog een rondleiding in de brouwerij van AB InBev."

Opmerkelijk: op 20 januari is het dan aan de OHL-supporters om bij Leicester een match bij te wonen. "We moeten nog bekijken hoe we die tickets gaan verdelen. Mogelijk laten we de abonnees aangeven of ze interesse hebben en gaan we dan 100 gelukkigen uitloten."