Bayern München-middenvelder sluit terugkeer naar oude liefde niet uit

Zijn liefde voor de Catalaanse Club waar hij zijn jeugdopleiding geniet is niet verloren gegaan doorheen de jaren. In loondienst van Barcelona werkte hij 100 wedstrijden af vooraleer naar München te trekken. In het radioprogramma El Club de la Mitjanit laat de 26-jarige centrale middenvelder zich uit over een mogelijke terugkeer.

"Ik houd niet alleen van de club, maar ook van de stad. Barcelona zal altijd mijn grote liefde zijn. Ik zit momenteel goed bij Bayern, maar in het voetbal kan er veel veranderen. Een terugkeer naar Barça sluit ik zeker niet uit". De Spanjaard heeft nog een contract tot medio 2021 in München.